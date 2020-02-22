Гарри Галкин рассмешил отца танцами в лыжных ботинках

Близнецы впервые попали в горы, но за короткий срок научились спускаться со склонов. В перерывах между проведенным досугом на лыжах Лиза и Гарри Галкины веселят звездного родителя. Недавно наследник шоумена порадовал его танцами в лыжных ботинках. Пугачева и ее супруг всесторонне развивают ребят и регулярно демонстрируют поклонникам их успехи и достижения. Так, дочь юмориста некоторое время назад спела для своей матери композицию на французском языке, чем удивила фанатов. Многие отметили чудесный голос девочки и заверили, что она пойдет по стопам Примадонны.Пугачева и Галкин поженились в 2011 году, а в 2017 состоялось венчание пары. Близнецы появились на свет в 2013 году, а родила их артистам суррогатная мать. Дети все время проводят вместе и никогда не разлучаются.