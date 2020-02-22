Звезда «Дом-2» Сэм Селезнёв впервые стал отцом

Об этом радостном событии счастливые родители поделились со своими подписчиками в соцсетях. При этом шоумен в своём посте благодарит возлюбленную за ребёнка. А Юля, новоиспечённая мама, на своей страничке знакомит своих поклонников со своим третьим любимым мужчиной в жизни. Первые же два – это отец девушки и её муж. Счастливые родители озвучили рост и вес ребёнка, а фотографии не стали выкладывать.Отметим, что Сэм и его жена стараются не афишировать свою семейную жизнь. О том, что их семья ждёт пополнение, знали лишь самые близкие друзья и родственники. Стоит отметить, что в отличие от своего мужа, у которого этот ребёнок стал первым, Юля стала мамой во второй раз. У неё есть взрослая дочка.Напомним, что пара узаконила свои отношения в ноябре 2018 года. До этого они были знакомы около девяти лет, но связать свои судьбы решились лишь недавно.