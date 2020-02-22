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Помолодевшую после пластики Ларису Долину приняли за подружку невесты

В последнее время Лариса Долина стала лучше выглядеть, на что обратили внимание поклонники. После использования пластики певица помолодела, а на свадьбе приятельницы была похожей на подружку невесты.
Помолодевшую после пластики Ларису Долину приняли за подружку невесты

На торжестве знаменитость была замечена в светлом костюме с длинным кардиганом. В подобном наряде на мероприятии появилась и актриса Нонна Гришаева. Судя по всему, знаменитостей пригласили побыть подружками невесты, о чем свидетельствует их дресс-код. Большая часть фанатов Ларисы Долиной положительно оценила ее образ. Многие похвалили 64-летнюю звезду эстрады за смелость и за очевидный результат ее стараний. При этом некоторые фолловеры отметили, что после пластики мимика кумира изменилась, поскольку теперь звезда не может нормально улыбаться.

В последнее время исполнительница стала редко выходить в свет из-за проблем со здоровьем. Совсем недавно она страдала от болей в суставах, но, похоже, что лечение благоприятно сказалось на здоровье любимицы зрителей. Долиной пришлось похудеть, однако это дало эстетический эффект. В декабре прошлого года певицу заподозрили в том, что она скрывает онкологический недуг. Представительница шоу-бизнеса появилась на публике со шрамом на шее, который обычно остается после биопсии.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:06

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