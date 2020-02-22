Станислав Садальский о матери: «Она умерла от опухоли мозга в 36 лет»

Блогер напомнил подписчикам, что 22 февраля – это Вселенская родительская суббота, которых бывает всего 2 в году. Первая наступает перед Великим постом, а вторая перед Троицей. Станислав Садальский решил рассказать аудитории малоизвестные факты из жизни своей матери, которая умерла в 1964 году. По словам знаменитости, женщину пытались лечить в Москве, однако это не принесло никаких результатов. На момент кончины родительницы будущему телеведущему было 13 лет, а его брату Сергею – 6. Перед уходом из жизни родственница перестала узнавать членов своей семьи.Как отметил Садальский, все являются детьми, пока родители еще живы. Он также пожелал им здоровья. Актер уверен, что его поддержат все, «кто повзрослел уже навсегда».