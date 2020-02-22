Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с ВИЧ
Владимир Путин выступил с поручением об увеличении антиретровирусной терапии, а также тестирования на наличие ВИЧ. Новую госстратегию, призванную противодействовать распространению вируса, представители отечественного правительства обязаны разработать до 2030 года.
Согласно поручению Путина, программа противодействия ВИЧ будет разработана согласно рекомендациям ВОЗ, включая лечение непосредственно после оглашения диагноза. Учитываться будут основные группы риска, также, помимо увеличения охвата тестирования посредством диспансеризации, в учет должно приниматься добровольное согласие со стороны россиян и обеспечиваться полная конфиденциальность.
Согласно статистике, за минувший год в РФ было диагностировано 80 тысяч новых случаев ВИЧ. Представитель Минздрава РФ Наталья Костенко считает, что в стране вскоре будет заметно снижение числа заболевших.
Согласно поручению Путина, программа противодействия ВИЧ будет разработана согласно рекомендациям ВОЗ, включая лечение непосредственно после оглашения диагноза. Учитываться будут основные группы риска, также, помимо увеличения охвата тестирования посредством диспансеризации, в учет должно приниматься добровольное согласие со стороны россиян и обеспечиваться полная конфиденциальность.
Согласно статистике, за минувший год в РФ было диагностировано 80 тысяч новых случаев ВИЧ. Представитель Минздрава РФ Наталья Костенко считает, что в стране вскоре будет заметно снижение числа заболевших.
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23