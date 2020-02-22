Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с ВИЧ





Согласно поручению Путина, программа противодействия ВИЧ будет разработана согласно рекомендациям ВОЗ, включая лечение непосредственно после оглашения диагноза. Учитываться будут основные группы риска, также, помимо увеличения охвата тестирования посредством диспансеризации, в учет должно приниматься добровольное согласие со стороны россиян и обеспечиваться полная конфиденциальность.Согласно статистике, за минувший год в РФ было диагностировано 80 тысяч новых случаев ВИЧ. Представитель Минздрава РФ Наталья Костенко считает, что в стране вскоре будет заметно снижение числа заболевших.