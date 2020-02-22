АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с ВИЧ

Владимир Путин выступил с поручением об увеличении антиретровирусной терапии, а также тестирования на наличие ВИЧ. Новую госстратегию, призванную противодействовать распространению вируса, представители отечественного правительства обязаны разработать до 2030 года.

Согласно поручению Путина, программа противодействия ВИЧ будет разработана согласно рекомендациям ВОЗ, включая лечение непосредственно после оглашения диагноза. Учитываться будут основные группы риска, также, помимо увеличения охвата тестирования посредством диспансеризации, в учет должно приниматься добровольное согласие со стороны россиян и обеспечиваться полная конфиденциальность.

Согласно статистике, за минувший год в РФ было диагностировано 80 тысяч новых случаев ВИЧ. Представитель Минздрава РФ Наталья Костенко считает, что в стране вскоре будет заметно снижение числа заболевших.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые изучают возможность использования эфирных масел в качестве лекарственных…
Ксения Собчак поддержала юную футболистку Арину из…
Шеф-повар Антон Калер поделился идеями «вкусного сюрприза» для мужчины на 23…
Дана Борисова написала книгу о своей личной жизни за пару…
Владимир Путин озвучил перечень поручений по борьбе с…
Андрей Разин предложил Дмитрию Шепелеву работу в программе «Дискотека…
В Сибири ученые обнаружили замерзшего 46 тысяч лет назад…
Пригожин назвал Екатерину Гордон “жабой” после слов юриста о политической карьере…
Антона Беккужева выгнали - Маша Вебер новая ведущая проекта…
Психологи назвали распространённые ошибки в воспитании…
Оксана Пушкина предложила помощь затравленным участницам клипа лидера Rammstein…
Историк Иван Шевченко развенчал миф о массовом пьянстве среди русских…
Впервые с 2010 года Оззи Осборн выпустил сольный альбом “Ordinary…
Медики назвали киви «сладким лекарством» для борьбы с…
Сергей Шнуров прокомментировал намерение певицы Валерии пойти в…
Медики рекомендуют людям с аутоиммунными заболеваниями перейти на раздельное…
Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским…
Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную…
Новые виды бактерий помогут ученым в борьбе с изменением…
Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший…
Психологи утверждают, что негативное мышление может быть полезным для здоровья…
Тину Канделаки поклонники раскритиковали из-за последствий после одной из…
Психологи назвали признаки сапиосексуальности у…
Компания Czinger показала "гиперакар 21-го…
Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье…
Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по…
Физики определили разницу между материей и…
Напиток из цикория улучшает работу мозга и сохраняет здоровье системы пищеварения…
Просмотреть все новости