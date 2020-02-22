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Антона Беккужева выгнали - Маша Вебер новая ведущая проекта «Дом-2»

В Сети появилась информация о том, что Антон Беккужев не угоден в качестве ведущего проекта «Дом-2». Более того, ему уже нашли замену. Так, новой ведущей телестройки по предварительной информации планируют сделать Машу Вебер, которая ранее принимала участие в «Фабрике звезд».

Антона Беккужева выгнали - Маша Вебер новая ведущая проекта «Дом-2»

Помимо этого, причина такой скорой замены Антона Беккужева на Машу Вебер заключается в том, что у молодого человека не получается полноценно справится со своими обязанностями. Так, у Антона никак не получается стать успешным руководителем и добиваться от участников того, что ему необходимо.

Так, на шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» в кадр уже села Татьяна Светлова, но официально ее пока никто не представил. Однако о том, что она проводила, один из эфиров сообщила Александра Черно.

А вот на Острове по идее Антона Беккужева заменит, именно Маша Вербер. По крайней мере, девичник для Юлии Щегловой она уже провела.


Пока официального подтверждения того, что Маша Вербер будет, вести эфиры нет, но так ли это, будет ясно уже в ближайшее время. Сейчас Маша Вербер активно ворвалась обратно в мир шоу-бизнеса и даже презентует свои новые песни.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:02

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