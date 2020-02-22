АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским пельменям»

Судебные тяжбы по поводу «совместно нажитого» между звездами «Уральских пельменей» закончились. Тем не менее Сергей Нетиевский не согласился с решением суда.
Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским пельменям»

Арбитражный государственный орган столицы постановил не передавать экс-участнику юмористической передачи права на эпизоды шоу, которые были сняты на «СТС». Как отметили юристы других знаменитостей, справедливость восторжествовала, а честные имена руководства «Уральских пельменей» и звезд остались незапятнанными. В общей сумме Сергей Нетиевский требовал выплатить ему 68 млн рублей, а также обвинял экс-коллег в авантюрах. Тем не менее позже оказалось, что на должности директора команды он не занимался ее делами и не подавал декларации.

По словам юристов команды Виктора Пастернака и Елены Ангеловой, это дело было сложно выиграть, так как во время заседаний спорили не только о рыночной стоимости прав, но и о толковании закона. Сам Нетиевский отреагировал на свое поражение и заявил, что в суде Пастернак солгал. По словам экс-звезды, нынешний директор Евгений Орлов имел свою выгоду со сделки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рекомендуют людям с аутоиммунными заболеваниями перейти на раздельное…
Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским…
Участница шоу “Холостяк” Виктория Короткова сыграла тайную…
Новые виды бактерий помогут ученым в борьбе с изменением…
Сергей Ефимов об уходе Дмитрия Шепелева с «Первого канала»: «Это махровейший…
Психологи утверждают, что негативное мышление может быть полезным для здоровья…
Тину Канделаки поклонники раскритиковали из-за последствий после одной из…
Психологи назвали признаки сапиосексуальности у…
Компания Czinger показала "гиперакар 21-го…
Ученые: Работа в выходные дни негативно влияет на здоровье…
Медики рассказали, как распознать первые симптомы болезни Паркинсона по…
Физики определили разницу между материей и…
Напиток из цикория улучшает работу мозга и сохраняет здоровье системы пищеварения…
Стефания Маликова показала совместное фото с двухлетним братом…
Тыквенные семечки и некоторые продукты помогут повысить уровень гемоглобина в…
Рита Дакота решила посадить 2-летнюю дочь Мию на…
На проекте «Последний герой» Надежда Ангарская подралась с другими…
Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого…
Toyota и Lexus для российского рынка получат уникальную противоугонную…
Юлия Меньшова продемонстрировала редкий снимок Веры…
«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и…
Эксперты рассказали об обновлённых Volvo S90 и…
Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня…
Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком на…
Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после…
Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной…
Стали известны цены на рестайлинговый седан Hyundai Solaris для…
Филипп Киркоров примет участие в масштабном проекте…
Просмотреть все новости