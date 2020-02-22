Сергей Нетиевский проиграл суд «Уральским пельменям»





Арбитражный государственный орган столицы постановил не передавать экс-участнику юмористической передачи права на эпизоды шоу, которые были сняты на «СТС». Как отметили юристы других знаменитостей, справедливость восторжествовала, а честные имена руководства «Уральских пельменей» и звезд остались незапятнанными. В общей сумме Сергей Нетиевский требовал выплатить ему 68 млн рублей, а также обвинял экс-коллег в авантюрах. Тем не менее позже оказалось, что на должности директора команды он не занимался ее делами и не подавал декларации.По словам юристов команды Виктора Пастернака и Елены Ангеловой, это дело было сложно выиграть, так как во время заседаний спорили не только о рыночной стоимости прав, но и о толковании закона. Сам Нетиевский отреагировал на свое поражение и заявил, что в суде Пастернак солгал. По словам экс-звезды, нынешний директор Евгений Орлов имел свою выгоду со сделки.