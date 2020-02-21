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Эксперты рассказали об обновлённых Volvo S90 и V90

Компания Volvo провела презентацию обновлённых моделей S90 и V90. Эксперты рассказали, какие новинки станут доступны покупателям.

Как уже известно, Volvo S90 и V90 получили новые пакеты обновления, в которые входят не только расширение комплектации, но и некоторые косметические правки в дизайне кузова. Речь идёт о появлении нового заднего спойлера, переработанных бамперов, а также владельцы получат новые противотуманные фары. Модели V90 и V90 Cross Country обзаведутся легкосплавными дисками новой формы, дополнительными цветами покраски кузова, их снабдят последовательными поворотниками и другими задними фонарями со светодиодами.

Ожидаются и внутренние изменения. Конструкторы позаботились о комфорте водителя и пассажиров, улучшив шумоизоляцию. Также в салоне появятся новые сидения с добавлением шерсти, при этом может полностью исчезнуть кожаная отделка. Из электронных систем в первую очередь производитель выделяет звуковую систему Bowers and Wilkins. Не меньше внимания в шведской компании уделили системе контроля качества воздуха. Аналогичная уже использовалась на моделях S90 и V90 для рынка Китая. Новинка может всего за несколько минут удалить все мелкие посторонние частицы. Для удобства 12 В розетки на задних сиденьях заменены точками зарядки с портами USB-C.

Появится у транспортных средств и новый двигатель с гибридной составляющей. Такой силовой агрегат уже опробован на старших моделях линейки и оправдал себя пониженным расходом топлива. Вскоре его начнут устанавливать в машинах младших серий и кроссовере XC40.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:38

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