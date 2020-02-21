Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком на диване

В кадре актриса запечатлена в красном платье. Рената Литвинова позировала перед камерой на диване, а рядом с ней находилась собака. Глядя на снимок, у многих фолловеров возникло впечатление, что они увидели картину эпохи барокко, поскольку фон выполнен в золотых цветах, а с потолка к знаменитости тянулись ветки деревьев. Подписчики артистки по достоинству оценили новое фото и образ кумира. Многим понравилась прическа телеведущей, а некоторые назвали ее леди.Ранее суд обязал звезду оплатить штрафы в двойном размере. Выяснилось, что Литвинова не погасила долги за нарушение правил дорожного движения и парковки за прошлый год в размере 11 тысяч рублей.