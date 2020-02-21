Стали известны цены на рестайлинговый седан Hyundai Solaris для РФ





Представители компании Hyundai опубликовали цены для РФ на рестайлинговый седан Solaris. Базовая версия обойдётся покупателю в 765 тысяч рублей, а всего будет четыре комплектаций.Южнокорейский производитель представил информацию по всем версиям, которые появятся в России. Так, самой доступной станет Active, в списке которой числятся EBD, ABS, система помощи при старте на подъёме, а также передние стеклоподъёмники и водительское кресло, имеющее электронно-регулируемую поясничную поддержку. Безопасность водителя и пассажира обеспечивают фронтальные воздушные подушки.Далее следует комплектация Active Plus, стоимость которой на 75 тысяч выше. За эти деньги покупатель получит дополнительно ключ с интегрированным пультом управлениям центральным замком, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, подогрев передних кресел и аудиосистему, которая управляется с кнопок, расположенных на рулевом колесе. Далее следует Comfort стоимость которой варьируется от 885 до 950 тысяч рублей в зависимости от выбранной трансмиссии. В салоне этой версии появился 8-дюймовый мультимедийный центр, поддерживающий Android Auto и Apple CarPlay. Самая же богатая комплектация имеется у Elegance. Она снабжена светодиодными фарами и ДХО, передними и задними парктрониками, обогреваемыми лобовым стеклом и форсунками стеклоомывателя, а также климат-контролем. Обойдётся она в 1,015 миллион. За дополнительные пакеты можно доплатить ещё 40 тысяч.Отмечается, эта вариация единственная имеет под капотом силовой агрегат с рабочим объёмом 1,6 литра. Данный двигатель развивает 123 лошадиные силы. Остальные машины получат 1,4-литровый мотор, генерирующий 100 "лошадок". Покупатель имеет возможность к двигателям в пару выбирать 6-ступенчатую механическую или аналогичную автоматическую коробки передач.