Филипп Киркоров примет участие в масштабном проекте «Маска»

Уже с первого марта на «НТВ» состоится показ музыкальной передачи, где экс-супруг Аллы Пугачевой станет одним из членов жюри. Грядущее событие Филипп Киркоров назвал «невероятной миссией» и рассказал, что должен будет разгадать, кто из артистов поет под маской. Проект является адаптацией популярной программы The Masked Singer, которую впервые транслировали в Южной Корее. Так как рейтинги передачи были довольно высокие, позже 23 страны создали свои версии, в том числе Великобритания, Франция, Австралия, США, Германия и Португалия.Суть шоу состоит в том, что на сцене будут выступать 12 известных исполнителей, одетых в костюмы, а их лица скрыты под маской. Если звезду узнают, ее участие в шоу будет завершено. При этом жюри должно оценивать лишь вокальные данные конкурсантов. По словам генерального продюсера канала Тимура Вайнштейна, новый проект включает в себя самые популярные форматы: The Voice, American Idol и The X-Factor, которые в свое время адаптировали на российском ТВ.