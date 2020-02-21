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Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки денег

Актер Евгений Гришковец в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем пути к призванию. Также режиссер поделился воспоминаниями о начале отношений со своей супругой Еленой, затронув тему мыслей об уходе из профессии.
Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки денег

Евгений Гришковец познакомился с Еленой после возвращения из армии и долго не признавался даже себе в чувствах к ней. В скором времени актер уехал в Германию, полагая, что за границей у него будет больше перспектив, нежели на родине. Это было в начале девяностых годов. Однако жизнь в другой стране не была такой успешной, как режиссер ее себе представлял, работы практически не было. Поэтому он принял решение вернуться домой - в родной город Кемерово.

После возвращения была свадьба с Еленой, так как актер скучал по ней, пребывая за границей. Возлюбленные длительное время проживали с родителями, не имея собственного жилья. Супруги вместе уже 28 лет. Евгений Гришковец признался, что когда-то у него возникали мысли об уходе из профессии, потому что нужно было обеспечивать семью. Однако после успеха спектакля «Как я съел собаку» к актеру пришла общероссийская слава.

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Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:19

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