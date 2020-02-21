Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки денег





Евгений Гришковец познакомился с Еленой после возвращения из армии и долго не признавался даже себе в чувствах к ней. В скором времени актер уехал в Германию, полагая, что за границей у него будет больше перспектив, нежели на родине. Это было в начале девяностых годов. Однако жизнь в другой стране не была такой успешной, как режиссер ее себе представлял, работы практически не было. Поэтому он принял решение вернуться домой - в родной город Кемерово.После возвращения была свадьба с Еленой, так как актер скучал по ней, пребывая за границей. Возлюбленные длительное время проживали с родителями, не имея собственного жилья. Супруги вместе уже 28 лет. Евгений Гришковец признался, что когда-то у него возникали мысли об уходе из профессии, потому что нужно было обеспечивать семью. Однако после успеха спектакля «Как я съел собаку» к актеру пришла общероссийская слава.