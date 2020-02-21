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Тина Канделаки дала советы по поводу подарка мужчинам на 23 февраля: «Порадуют любого»

Тина Канделаки решила помочь своим подписчицам с выбором подарка на 23 февраля и дала им несколько советов. В новой публикации телеведущая составила подборку сюрпризов, которые должны порадовать «любого мужчину».
Тина Канделаки дала советы по поводу подарка мужчинам на 23 февраля: «Порадуют любого»

Среди перечисленных вариантов оказались книги, абонемент в фитнес-зал, спортивный инвентарь, путешествия и деньги. Как подчеркнула Тина Канделаки, последние являются старой кавказской традицией. Тем не менее, на первое место знаменитость поставила вишлисты, которые исполнят желание мужчины. «Если вы или ваша вторая половинка составляете их, то вы всегда угадаете с подарком», - отметила продюсер. Многие поклонники согласились с кумиром и поблагодарили звезду за идеи. Некоторые фолловеры предложили собственные варианты подарка на 23 февраля в комментариях.

По словам одной из подписчиц, незаменимым презентом для представителя сильного пола станет женское внимание. Канделаки часто дает интернет-пользователям полезные советы. Некоторое время назад она рассказала об упражнениях, которые делают фигуру стройной.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:21

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