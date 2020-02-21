Звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова рассказала о работе над «запросом Вселенной»

Исполнительница роли Элеоноры Андреевны Галановой из сериала «Кухня» поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта историей о том, как загадывала желание в «магические сутки» - 20.02.2020 года. Елена Ксенофонтова призналась, что весь день пыталась сконцентрироваться и понять, чего же ей не хватает в жизни, однако получалось только «на троечку». В итоге актриса так и не определившись с «запросом Вселенной» отправилась на съемки.Позже, именно на рабочем месте, после того, как съемочная группа подняла 47-летней звезде «сникшую самооценку», Ксенофонтова поняла, что она все-таки сможет загадать то самое правильное гадание в этот «знаковый день». Уже по дороге домой, в машине, актриса посмотрела на себя в зеркало и озвучила запрос. Однако, что именно она попросила у Вселенной, знаменитость решила не говорить, оставив подписчикам возможность догадаться самим.