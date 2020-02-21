На Алтае мужчина откусил своей девушке ухо после сообщения о расставании





Житель Онгудайского района откусил своей пассии ухо в сентябре минувшего года, когда услышал, что она не хочет больше продолжать с ним отношения. После того, как потерпевшая выразила свое решение, злоумышленник набросился на нее, прикусил зубами правое ухо и сильно потянул за него, что привело к серьезной травме. Местный районный суд признал его виновным в содеянном, осудив по статье за причинение тяжкого время здоровью. Он получил 1 год и 10 месяцев колонии общего режима, но решение пока не вступило в силу.На судебном заседании злоумышленник не отрицал свою вину, но суд учел, что подсудимый нанес жертве сильные повреждения.