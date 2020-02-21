Обнародована запись разговора со звездой «Дом-2» Алесей Семеренко насчёт богатого клиента
У звезды телевизионного проекта «Дом-2» Алеси Семеренко не совсем хорошая репутация на проекте. Выяснилось, что девушка совсем недавно вела переговоры насчет оказания эскорт услуг, но сама Алеся все происходящее тут же начала отрицать.
Алесю Семеренко достаточно давно обвиняют в том, что она занимается оказанием интим услуг за деньги. Хотя, сама Алеся эту информацию продолжает отрицать Тем не менее, Яна Шафеева, которая является девушкой Захара Саленко заверяет, что лично слышала, как девушка переписывалась с неким другом, который и выступил для нее сутенером. Более того, Яна говорит, что об это знает вся Поляна, но только она решилась на то, чтобы сказать о происходящем вслух. В Сети и вовсе появилась запись, где обсуждают эту тему.
Алеся Семеренко узнав о том, что о ней ходят такого рода слухи очень сильно расстроилась. Она даже поделилась со своей подругой Сашей Узерцовой тем, что происходит. Ко всему, девушка заверила, что никуда не ездила, потому что поняла, в этой истории есть некий подвох, и никто так просто платить такие большие деньги не будет. Известно, что Алесе Семеренко предлагали заработать легкие деньги за встречу в отеле, но она якобы отказалась.
Алесю Семеренко достаточно давно обвиняют в том, что она занимается оказанием интим услуг за деньги. Хотя, сама Алеся эту информацию продолжает отрицать Тем не менее, Яна Шафеева, которая является девушкой Захара Саленко заверяет, что лично слышала, как девушка переписывалась с неким другом, который и выступил для нее сутенером. Более того, Яна говорит, что об это знает вся Поляна, но только она решилась на то, чтобы сказать о происходящем вслух. В Сети и вовсе появилась запись, где обсуждают эту тему.
Алеся Семеренко узнав о том, что о ней ходят такого рода слухи очень сильно расстроилась. Она даже поделилась со своей подругой Сашей Узерцовой тем, что происходит. Ко всему, девушка заверила, что никуда не ездила, потому что поняла, в этой истории есть некий подвох, и никто так просто платить такие большие деньги не будет. Известно, что Алесе Семеренко предлагали заработать легкие деньги за встречу в отеле, но она якобы отказалась.