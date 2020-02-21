Ученые рассказали о необычном заболевании, превращающем людей "в статуи"





Необычное заболевание эксперты долгое время считали пережитком прошлого, но столкнулись со случаями этой болезни в современном обществе. Медики рассказали, что кататония считалась одной из разновидностей сумасшествия, одной из форм шизофрении. В викторианскую эпоху она была диагностирована у каждого десятого пациента психологической лечебницы. Основными симптомами болезни выступали отсутствие подвижности, рассеянный взгляд, а также плохой аппетит и незаинтересованность окружающей средой.Стоит отметить, что на сегодняшний день эксперты в области медицины уделяют много внимания исследованию причин и лечения кататонии. Долгая неподвижность при заболевании может спровоцировать серьезные проблемы функционирования организма: тромбоз, инфекционные болезни и эмболию.