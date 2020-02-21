Немецкий фитнес-тренер развенчал 3 популярных мифа о похудении в области живота
Мюнхенский спортсмен и фитнес-тренер Озгюр Гюнес развенчал три популярных мифа о быстром похудении в области живота. По мнению эксперта, не так важно, что именно ест человек, поскольку сжигание жиров зависит от того, сколько он тратит во время физической активности.
Немецкое издание «Focus» опубликовало информационное, обучающее видео с полезными рекомендациями от известного фитнес-тренера. Ознгюр Гюнес сообщил, что запрет на употребление простых углеводов вечером – это миф. Как выяснилось, на самом деле все зависит от активности человека. Если он постоянно находится в движении, ему необходимо достаточно питаться, чтобы организм не впадал в состояние голода и накапливал жиры. Кроме того, спортсмен отмечает индивидуальность метаболизма, который нуждается в полезных липидах из рыбы, орехов, семян и растительного масла.
Озгюр Гюнес развенчал миф об усиленной нагрузке на мышцы брюшной полости для уменьшения объема талии и сжигания лишних килограммов в области живота. Тренер утверждает, что упражнения на пресс повлияют исключительно на укрепление мускулатуры, однако никак не отразятся на подкожно-жировой клетчатке.
Основная рекомендация для всех, кто стремится похудеть в области живота, заключается в сбалансированном питании, регулярных тренировках и здоровом образе жизни.
Немецкое издание «Focus» опубликовало информационное, обучающее видео с полезными рекомендациями от известного фитнес-тренера. Ознгюр Гюнес сообщил, что запрет на употребление простых углеводов вечером – это миф. Как выяснилось, на самом деле все зависит от активности человека. Если он постоянно находится в движении, ему необходимо достаточно питаться, чтобы организм не впадал в состояние голода и накапливал жиры. Кроме того, спортсмен отмечает индивидуальность метаболизма, который нуждается в полезных липидах из рыбы, орехов, семян и растительного масла.
Озгюр Гюнес развенчал миф об усиленной нагрузке на мышцы брюшной полости для уменьшения объема талии и сжигания лишних килограммов в области живота. Тренер утверждает, что упражнения на пресс повлияют исключительно на укрепление мускулатуры, однако никак не отразятся на подкожно-жировой клетчатке.
Основная рекомендация для всех, кто стремится похудеть в области живота, заключается в сбалансированном питании, регулярных тренировках и здоровом образе жизни.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:12