АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Немецкий фитнес-тренер развенчал 3 популярных мифа о похудении в области живота

Мюнхенский спортсмен и фитнес-тренер Озгюр Гюнес развенчал три популярных мифа о быстром похудении в области живота. По мнению эксперта, не так важно, что именно ест человек, поскольку сжигание жиров зависит от того, сколько он тратит во время физической активности.
Немецкий фитнес-тренер развенчал 3 популярных мифа о похудении в области живота

Немецкое издание «Focus» опубликовало информационное, обучающее видео с полезными рекомендациями от известного фитнес-тренера. Ознгюр Гюнес сообщил, что запрет на употребление простых углеводов вечером – это миф. Как выяснилось, на самом деле все зависит от активности человека. Если он постоянно находится в движении, ему необходимо достаточно питаться, чтобы организм не впадал в состояние голода и накапливал жиры. Кроме того, спортсмен отмечает индивидуальность метаболизма, который нуждается в полезных липидах из рыбы, орехов, семян и растительного масла.

Озгюр Гюнес развенчал миф об усиленной нагрузке на мышцы брюшной полости для уменьшения объема талии и сжигания лишних килограммов в области живота. Тренер утверждает, что упражнения на пресс повлияют исключительно на укрепление мускулатуры, однако никак не отразятся на подкожно-жировой клетчатке.

Основная рекомендация для всех, кто стремится похудеть в области живота, заключается в сбалансированном питании, регулярных тренировках и здоровом образе жизни.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Социологи выяснили, какие подарки хотят получить мужчины на 23…
"Злоупотребление пластикой и временный разрыв с Меньшовым": Главные ошибки в жизни именинницы Веры…
Собчак оценила идею мэра Сургута пересадить подчиненных на общественный…
Продюсер Тарас Ващинин о возвращении Андрея Губина на сцену: «Он активно занимается…
Телеведущая Ксения Собчак открыла маркетинговое…
Немецкий фитнес-тренер развенчал 3 популярных мифа о похудении в области…
Юлия Ковальчук после участия в «Последнем герое» боится погружения под…
Родительская суббота: Что можно и нельзя делать людям в этот…
Власти Катара отменили визы для российских…
Участница "Дом-2" Ольга Рапунцель узнала, кто желает смерти ей и ее…
Вернувшиеся из Уханя жители Украины захотели сменить национальность после "радушного" приема на…
Сергей Соседов ответил на критику Юрия Лозы: «Пусть мнений будет больше – хороших и…
Компания «BQ» назвала основные характеристики смартфона Magic O, оснащенного встроенным…
Звезда «Дом-2» Александра Черно жестко поступила с вышедшей из тюрьмы…
"Суп - 61 рубль, спагетти – 42 рубля": Водонаева рассказала о ценах в столовой…
Анастасия Волочкова дважды опозорилась перед публикой из-за неудобных…
В гробнице Тутанхамона археологи обнаружили возможную могилу…
Ученые связали развитие опухолей в мозге с ультрадисперсными частицами от дизельного…
Юрий Лоза выступил против идеи Игоря Крутого отправить на «Евровидение» Тиму…
«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Гоген Солнцев озвучил пенсию своей пожилой…
Длительное использование в рационе блюд с большим количеством жира и углеводов негативно отражается на головном…
Звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс победила рак…
Илья Глинников: "Со второй половинкой я должен чувствовать себя спокойно и…
Ксения Собчак в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Русские…
Алена Водонаева пришла в Госдуму РФ к…
Ксения Собчак высмеяла политические амбиции Сергея…
Молодой хоккеист Никита Задоров: «Дмитрий Тарасов и так…
Учёные: Молоко и говядина способны вызвать рак толстой…
Просмотреть все новости