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Компания «BQ» назвала основные характеристики смартфона Magic O, оснащенного встроенным поуэрбанком

Российская компания «BQ» назвала основные характеристики и улучшенные функции нового смартфона Magic O. Производители разработали емкий аккумулятор, который выполняет функцию поуэрбанка посредством переходного кабеля в комплекте.
Компания «BQ» назвала основные характеристики смартфона Magic O, оснащенного встроенным поуэрбанком

Бренд «BQ» («Bright&Quick») активно популяризировался на российском рынке продаж в 2013 году. Главный офис компании и производство электронных гаджетов находиться в Гонконге, однако главным дистрибьютором девайсов является Россия. Бюджетные варианты смартфонов, планшетов и стационарных телефонов отличаются не только доступной стоимостью, но и хорошим качеством.

Разработчики новой модели подробнее познакомили пользователей с характеристиками BQ Magic O, одна из которых – встроенная функция поуэрбанка. Эксперты пояснили, что аккумулятор на 3900 мА ч способен заряжать другие электронные гаджеты посредством переходного кабеля или увеличивать продолжительность работоспособности самого смартфона.

Кроме того, BQ Magic O оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MT6763V, оперативной памятью 32Гб с возможностью ее увеличения с помощью дополнительной флеш-карты. Также модель оснащена сканером распознавания лиц, тройной камерой и имеет двух - диапазонный Wi-Fi . Внешние характеристики смартфона не уступают внутреннему функционалу, поскольку разрешение экрана FullHD+, а диагональ – 6,35 дюйма. Пользователи «BQ» будут иметь возможность выбрать цвет Magic O из имеющихся темно-синего, бордового или фиолетового.

В заключение специалисты сообщили, что цена смартфона будет ниже на десять тысяч рублей средней конкурентной цены на рынке, что сделает модель доступной для каждого желающего пользователя.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:39

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