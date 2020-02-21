Компания «BQ» назвала основные характеристики смартфона Magic O, оснащенного встроенным поуэрбанком





Бренд «BQ» («Bright&Quick») активно популяризировался на российском рынке продаж в 2013 году. Главный офис компании и производство электронных гаджетов находиться в Гонконге, однако главным дистрибьютором девайсов является Россия. Бюджетные варианты смартфонов, планшетов и стационарных телефонов отличаются не только доступной стоимостью, но и хорошим качеством.Разработчики новой модели подробнее познакомили пользователей с характеристиками BQ Magic O, одна из которых – встроенная функция поуэрбанка. Эксперты пояснили, что аккумулятор на 3900 мА ч способен заряжать другие электронные гаджеты посредством переходного кабеля или увеличивать продолжительность работоспособности самого смартфона.Кроме того, BQ Magic O оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MT6763V, оперативной памятью 32Гб с возможностью ее увеличения с помощью дополнительной флеш-карты. Также модель оснащена сканером распознавания лиц, тройной камерой и имеет двух - диапазонный Wi-Fi . Внешние характеристики смартфона не уступают внутреннему функционалу, поскольку разрешение экрана FullHD+, а диагональ – 6,35 дюйма. Пользователи «BQ» будут иметь возможность выбрать цвет Magic O из имеющихся темно-синего, бордового или фиолетового.В заключение специалисты сообщили, что цена смартфона будет ниже на десять тысяч рублей средней конкурентной цены на рынке, что сделает модель доступной для каждого желающего пользователя.