Юрий Лоза выступил против идеи Игоря Крутого отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских

Как сказал композитор, выступление певца, настоящее имя которого Тимофей Морозов, возможно лишь при условии смены его гражданства. Юрий Лоза также добавил, что в РФ есть много хороших исполнителей, которые могут принять участие в «Евровидении». Недавно Игорь Крутой заявил, что если рассуждать с позиции прямой трансляции и живого исполнения на мир и на Европу, то он одобряет идею отправить Белорусских на международное мероприятие. Артист отметил, что это лишь его субъективное мнение.В начале текущего месяца пианист считал, что представлять Россию на «Евровидении» в этом году будет Александр Панайотов. Известно, что конкурс пройдет в Нидерландах 12-16 мая.