АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Юрий Лоза выступил против идеи Игоря Крутого отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских

Юрий Лоза в эфире НСН раскритиковал идею Игоря Крутого по поводу «Евровидения». Дело в том, что музыкант предложил отправить на конкурс Тиму Белорусских, не являющегося гражданином России.
Юрий Лоза выступил против идеи Игоря Крутого отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских

Как сказал композитор, выступление певца, настоящее имя которого Тимофей Морозов, возможно лишь при условии смены его гражданства. Юрий Лоза также добавил, что в РФ есть много хороших исполнителей, которые могут принять участие в «Евровидении». Недавно Игорь Крутой заявил, что если рассуждать с позиции прямой трансляции и живого исполнения на мир и на Европу, то он одобряет идею отправить Белорусских на международное мероприятие. Артист отметил, что это лишь его субъективное мнение.

В начале текущего месяца пианист считал, что представлять Россию на «Евровидении» в этом году будет Александр Панайотов. Известно, что конкурс пройдет в Нидерландах 12-16 мая.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Меньше, чем у Моисеева и Якубовича»: Гоген Солнцев озвучил пенсию своей пожилой…
Длительное использование в рационе блюд с большим количеством жира и углеводов негативно отражается на головном…
Звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс победила рак…
Илья Глинников: "Со второй половинкой я должен чувствовать себя спокойно и…
Ксения Собчак в откровенном наряде пришла на премьеру фильма «Русские…
Алена Водонаева пришла в Госдуму РФ к…
Ксения Собчак высмеяла политические амбиции Сергея…
Молодой хоккеист Никита Задоров: «Дмитрий Тарасов и так…
Учёные: Молоко и говядина способны вызвать рак толстой…
Звезда «Дом-2» Влад Кадони заменил Андрея Черкасова, не сумевшего справиться с…
Зеленый чай может спровоцировать проблемы с ЖКТ и обезвоживание…
Эксперты назвали заболевания, при которых противопоказаны популярные косметологические…
Медики рассказали о пользе печеного чеснока для здоровья…
Медики перечислили 8 типов вирусов, способных вызвать герпес у…
Учёные : Употребление перца чили снижает когнитивные функции у пожилых…
Врачи назвали способы уменьшения негативного воздействия алкоголя на…
Медики назвали малоизвестные сигналы тела во время стресса у…
Германские ученые назвали категории людей, которые чаще страдают от…
Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор…
Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров об измене Насти Голд: «Мы пытались задеть друг…
Первое свидание Дениса Мокроусова и звезды «Дом-2» Алены…
Прохор Шаляпин обнародовал «обнаженное» фото и заговорил о…
Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из…
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на…
Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в…
Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую…
Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин…
Просмотреть все новости