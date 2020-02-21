Длительное использование в рационе блюд с большим количеством жира и углеводов негативно отражается на головном мозге





Гиппокамп - часть мозга, отвечающая за внимание, память, эмоции и регулирование питания. Учёные провели эксперимент, в ходе которого участвовали 110 добровольцев в возрасте от 20 лет, питавшиеся правильно до начала исследования. Их поделили на две группы, одна из которых соблюдала правильный рацион, а другая - использовала продукты с большим количеством жира, углеводов и сахара в составе. После завершения исследования испытуемые прошли проверку памяти и отметили, испытывали ли они удовольствие во время употребления пищи.Итоги теста позволили сделать вывод, что использование в рационе вредной еды в течение длительного времени снижает уровень памяти. Специалисты также обнаружили изменения в гиппокампе, играющем особую роль в регулировании питания. Так, участники замечали, что не насыщаются после употребления нескольких штук вафель и могут объесться. Они отлично помнили чувство удовлетворения, которое испытывали при использовании в рационе вредной пищи и из-за этого переживали сложности с отказом от подобной еды.