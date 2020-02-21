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Молодой хоккеист Никита Задоров: «Дмитрий Тарасов и так недалекий»

Хотя мир спорта высоких достижений и не может обойтись без интриг и скандалов, всё же атмосфера там на порядок тише, чем среди звезд шоу-бизнеса. Но вот на днях молодой русский хоккеист, играющий за американский клуб, нелицеприятно высказался о своём коллеге - футболисте.

Молодой хоккеист Никита Задоров: «Дмитрий Тарасов и так недалекий»

На днях, в интервью для одного из YouTube шоу, Никита Задоров прокомментировал ситуацию, когда российский спортивный телеканал транслировал вместо финала молодёжного чемпионата мира 2020 подобную игру 2011 года. Никита уверен что те, кто по-настоящему интересуется хоккеем, сразу распознали подмену. Те же, кому этот вид спорта мне очень интересен, могли не понять разницу. Среди таких людей вспомнил он и Дмитрия Тарасова.


Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий - сказал Задоров.

Напомним, что бывший игрок клуба «Локомотив» совсем недавно вернулся на поле после травмы. За такую возможность он благодарит Леонида Слуцкого, который дал ему шанс.

В семейной жизни у Дмитрия Тарасова тоже всё замечательно, совсем недавно супруга родила ему вторую дочь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02

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