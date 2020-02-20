АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Прохор Шаляпин обнародовал «обнаженное» фото и заговорил о вседозволенности

Прохор Шаляпин обнародовал в Instagram фото и пустился в глубокие рассуждения о вседозволенности, на забыв предупредить интернет-пользователей, что слабонервным читать его пост нежелательно. В качестве примера артист привел историю о перфомансе «Ритм 0», который состоялся в 1974 году.
Прохор Шаляпин обнародовал «обнаженное» фото и заговорил о вседозволенности

Данный эксперимент, по словам Шаляпина, был придуман для демонстрации, во что может превратиться человек, который не несет за свои действия ответственности. Марина Абрамович стояла перед столом, на котором лежали более семи десятков разных предметов. Одни служили для удовольствия, другие - причиняли боль, а третьи - могли убить. Вначале ее целовали и щекотали перьями, затем один из участников толкнул художницу, а закончилось все тем, что не увидевшие сопротивления, присутствующие в накале страстей скатились до того, что начали царапать лицо женщины и вырывать ей волосы. В итоге один из участников взялся за заряженный пистолет, направив его на художницу. Остановить издевательства смог один человек, который внезапно пришел в себя. Он вырвал оружие из рук недочеловека.

После перфоманса истекающая кровью художница пошла навстречу гостям. Те бросились наутек. Они не могли посмотреть ей в глаза. Проведенный эксперимент доказывает, что если оставить решение за человеком, он способен убить. Если дать волю причинять боль - утрачивается способность сопереживать. Теперь выплескивать жестокость людям позволяет интернет, только делается это на расстоянии. Эти люди живут в обществе, они смотрят собеседнику в глаза, одновременно с упоением подыскивают изощренные способы уничтожения индивида, его семьи и дела. В условиях ответственности они улыбаются в глаза, но дай волю - могут вонзить лезвия под ногти.

Подписчиков шокировали глубокие рассуждения на тему вседозволенности. Они называют описанную Прохором Шаляпиным историю очень мощной и поучительной.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из…
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на…
Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в…
Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую…
Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин…
Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать…
Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением…
Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в…
Хейли Бибер заявила, что навредила себе противозачаточными…
Ирина Шейк поздравила с днём рождения фотографа Мерта…
«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении…
Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной…
Александр Жулин: "Медведева не сообщила Тутберидзе о смене тренера из-за её…
Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на…
В Samsung объяснили, почему владельцы фирменных смартфонов получили странные…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал о планах на…
Королева Елизавета II передумала лишать привилегий принца Гарри и Меган…
«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего…
Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром…
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза…
Kia и Hyundai разработали смарт-систему переключения…
Елизавета Пескова не считает себя…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал об армейской…
В пустыне Сахара археологи нашли древние скелеты…
В Сети появились шпионские снимки Renault Kangoo 2020 из…
Евгений Плющенко посоветовал российским фигуристкам-призеркам сменить…
Андрей Макаревич рассказал о «произволе суда и торжестве серости» в…
Кинологи назвали 6 агрессивных пород собак, с которыми сложно справиться…
Просмотреть все новости