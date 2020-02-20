Прохор Шаляпин обнародовал «обнаженное» фото и заговорил о вседозволенности





Данный эксперимент, по словам Шаляпина, был придуман для демонстрации, во что может превратиться человек, который не несет за свои действия ответственности. Марина Абрамович стояла перед столом, на котором лежали более семи десятков разных предметов. Одни служили для удовольствия, другие - причиняли боль, а третьи - могли убить. Вначале ее целовали и щекотали перьями, затем один из участников толкнул художницу, а закончилось все тем, что не увидевшие сопротивления, присутствующие в накале страстей скатились до того, что начали царапать лицо женщины и вырывать ей волосы. В итоге один из участников взялся за заряженный пистолет, направив его на художницу. Остановить издевательства смог один человек, который внезапно пришел в себя. Он вырвал оружие из рук недочеловека.После перфоманса истекающая кровью художница пошла навстречу гостям. Те бросились наутек. Они не могли посмотреть ей в глаза. Проведенный эксперимент доказывает, что если оставить решение за человеком, он способен убить. Если дать волю причинять боль - утрачивается способность сопереживать. Теперь выплескивать жестокость людям позволяет интернет, только делается это на расстоянии. Эти люди живут в обществе, они смотрят собеседнику в глаза, одновременно с упоением подыскивают изощренные способы уничтожения индивида, его семьи и дела. В условиях ответственности они улыбаются в глаза, но дай волю - могут вонзить лезвия под ногти.Подписчиков шокировали глубокие рассуждения на тему вседозволенности. Они называют описанную Прохором Шаляпиным историю очень мощной и поучительной.