Учёные : Употребление перца чили снижает когнитивные функции у пожилых людей





Результаты эксперимента показали, что при регулярном использовании в пищу перца чили можно ухудшить память и умственные способности, увеличить риск развития деменции в пожилом возрасте. В исследовании участвовали 4582 жителя Китая в возрасте старше 55 лет. Специалист Зумин Ши отметил, предыдущие эксперименты показали положительный результат употребления продукта для индекса массы тела и АД. Но в новом исследовании было обнаружено его отрицательное воздействие на когнитивные функции у людей пожилого возраста. Эксперты выяснили, те, кто постоянно употреблял больше 50 граммов перца чили в день, имели в 2 раза больше шансов снизить свои когнитивные функции по сравнению с людьми, не употреблявшими его.Добровольцы ели перец как в свежем, так и в сушеном виде. Коллектив учёных также отметил, что у испытуемых, использующих его в пищу, был более низкий индекс массы тела. Они меньше занимались спортом, чем другая группа участников. Специалисты считают, что люди с индексом массы тела в пределах нормы склонны к более повышенной чувствительности к капсаицину, чем те, у кого есть лишние килограммы. Стоит отметить, в 2017 году уже проводились исследования по поводу влияния перца чили на организм человека. Они дали положительные результаты. Эксперимент заключался в том, чтобы выяснить, имеется ли связь между его употреблением и более низким риском смерти.