АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Учёные : Употребление перца чили снижает когнитивные функции у пожилых людей

Учёные из Катарского университета в Дохе выявили связь между употреблением перца чили и снижением когнитивных функций у пожилых людей. Также был отмечен более низкий индекс массы тела у особ, употреблявших специю.

Результаты эксперимента показали, что при регулярном использовании в пищу перца чили можно ухудшить память и умственные способности, увеличить риск развития деменции в пожилом возрасте. В исследовании участвовали 4582 жителя Китая в возрасте старше 55 лет. Специалист Зумин Ши отметил, предыдущие эксперименты показали положительный результат употребления продукта для индекса массы тела и АД. Но в новом исследовании было обнаружено его отрицательное воздействие на когнитивные функции у людей пожилого возраста. Эксперты выяснили, те, кто постоянно употреблял больше 50 граммов перца чили в день, имели в 2 раза больше шансов снизить свои когнитивные функции по сравнению с людьми, не употреблявшими его.

Добровольцы ели перец как в свежем, так и в сушеном виде. Коллектив учёных также отметил, что у испытуемых, использующих его в пищу, был более низкий индекс массы тела. Они меньше занимались спортом, чем другая группа участников. Специалисты считают, что люди с индексом массы тела в пределах нормы склонны к более повышенной чувствительности к капсаицину, чем те, у кого есть лишние килограммы. Стоит отметить, в 2017 году уже проводились исследования по поводу влияния перца чили на организм человека. Они дали положительные результаты. Эксперимент заключался в том, чтобы выяснить, имеется ли связь между его употреблением и более низким риском смерти.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи назвали способы уменьшения негативного воздействия алкоголя на…
Медики назвали малоизвестные сигналы тела во время стресса у…
Германские ученые назвали категории людей, которые чаще страдают от…
Юрий Лоза призвал Андрея Макаревича уважать выбор…
Эдгард Запашный вернется в Москву спустя неделю после операции в…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров об измене Насти Голд: «Мы пытались задеть друг…
Первое свидание Дениса Мокроусова и звезды «Дом-2» Алены…
Прохор Шаляпин обнародовал «обнаженное» фото и заговорил о…
Пригожин назвал супруга первой жены Елены «кобелем из…
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина проговорилась о глобальных изменениях, грядущих на…
Юлия Чичерина прокомментировала слова Андрея Макаревича о "торжестве агрессивной бездарности" в…
Когда ведущая «Дом-2» Ольга Бузова расстегнула пиджак, все заметили внезапно подросшую…
Артур Гаспарян: «Судьбу Александра Панайотова будет решать Константин…
Врачи перечислили факторы, мешающие мужчине стать…
Александр Панайотов регулярно "трудится" над рождением…
Драку Максима Виторгана с Константином Богомоловым высмеяли в…
Хейли Бибер заявила, что навредила себе противозачаточными…
Ирина Шейк поздравила с днём рождения фотографа Мерта…
«Её держат за локоть»: Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой телеведущей Ксении…
Любовь Успенская сделала откровенное признание после конфликта с дочерью Татьяной…
Александр Жулин: "Медведева не сообщила Тутберидзе о смене тренера из-за её…
Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на…
В Samsung объяснили, почему владельцы фирменных смартфонов получили странные…
Солист Мариинского театра Владимир Самсонов рассказал о планах на…
Королева Елизавета II передумала лишать привилегий принца Гарри и Меган…
«Заботливый и терпеливый хозяин»: Алексей Воробьев рассказал о приключениях своего…
Губернаторы рассказали о беседе с Владимиром…
Выкидыш, комплексы Водонаевой и развод из-за Гуфа: Что скрывала экс-жена рэпера Айза…
Просмотреть все новости