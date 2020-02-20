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Kia и Hyundai разработали смарт-систему переключения передач

В Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили разработали первую в мире технологию переключения передач с использованием ИИ. Смарт-система позволяет автомобилю автоматически переходить на оптимальную скорость после определения условий дорожного движения.

Хотя технологии, используемые для автоматического переключения передач с помощью Smart Drive, доступны в большинстве современных моделей от Hyundai и Kia, - ICT Connected Shift System является первой ИКТ, которая автоматически меняет режимы скорости в зависимости от трафика. Интеллектуальное программное обеспечение собирает и интерпретирует данные в реальном времени, которое включает 3D-навигацию, камеры и радар с адаптивным круиз-контролем. В поворотах ICT даёт возможность уменьшить число переключений на 43%, а торможений - на 11%.

Известно, что 3D-навигация изучает высоту, уклон и кривизну дороги, тем самым определяя наилучшую скорость и расстояние между машиной и прочими транспортными средствами. Кроме прочего, система может прибегать к экстренному торможению в случае обнаружения неровностей, аварийных участков или "лежачих полицейских". Hyundai и Kia планируют и дальше развивать систему ICT Connected Shift в еще более продвинутую технологию, которая сможет подключаться к связи LTE или 5G, тем самым улучшая автоматическое переключение передач.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:06

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