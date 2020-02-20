"Не давите на мои чувства": Юрий Антонов попросил не спрашивать его о сыне Михаиле

«Не давите на мои чувства. Как поет мой хороший друг Слава Добрынин: «Не сыпьте соль на рану», - сказал Антонов.





Третья жена родила Антонову двух детей. Дочь Людмила живет с матерью во Франции. Сын Михаил находится в Москве, но со звездным отцом видится редко.Певец считает, что мир сильно изменился, поэтому современных детей нельзя воспитывать по старинке. Личная жизнь больше не является тайной, поскольку все можно найти в интернете, который представляет собой «грязную помойку». Молодежь не знает и половины о жизни своих родителей, а еще хуже – подвержена соблазнам. Антонов обеспокоен тем, что подрастающее поколение не думает о старости и здоровье, предпочитая вместо спорта пить и курить.