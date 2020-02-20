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Названы 10 продуктов для снижения уровня холестерина в крови

Повышенный уровень холестерина носит название гиперхолестеринемия, которая часто приводит к болезням сердечно-сосудистой системы. Медики назвали 10 продуктов, которые помогут снизить его уровень в крови.
Названы 10 продуктов для снижения уровня холестерина в крови

Лучшими продуктами для снижения холестерина и очищения сосудов считаются томаты, но только красные сорта. В них содержится большое количество природного антиоксиданта ликопина, который поддерживает эластичность сосудов и уменьшает проницаемость капилляров. Лосось и жирная рыба - чемпионы по богатству омега-3. Полезные жиры регулируют артериальное давление и уменьшают вязкость крови. При регулярном употреблении этих продуктов улучшается состояние волос, кожи, ногтей, а также повышается количество нейромедиатора серотонина в мозге.

Горький шоколад с содержанием 75% какао улучшает липидную картину крови. Все виды орехов включают полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают сердечную мышцу, препятствуют старению и появлению новообразований и снижают воспаления. Ученые установили, что горсть грецких орехов в неделю уменьшает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов на 19%. Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая считается противником «плохого» холестерина. При попадании в организм каша на основе этого злака обволакивает стенки ЖКТ, тем самым нейтрализуя насыщенный жир и препятствуя попаданию его в кровяное русло.

Шпинат обогащен витаминами группы B, лютеином, каротиноидами и клетчаткой. Употребление его листьев способствует расширению кровеносных сосудов и снабжению клеток организма кислородом. Калий и магний, которые содержатся в баклажанах, – незаменимые микроэлементы для сердца. Этот низкокалорийный продукт регулирует водно-жировой и кислотно-щелочной балансы. Тыква имеет в своем составе целый набор витаминов, таких как А, С, Е, и К. Сок на ее основе содержит пектин, который восстанавливает поврежденную печень и снижает уровень холестерина.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 16:09

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