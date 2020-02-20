Ученые показали на фото внешний вид девушки каменного века
Ученые показали фото девушки, жившей 5700 лет назад, то есть в каменном веке. Воссоздание внешности Лолы, как назвали ее эксперты, стало возможным благодаря полной реконструкции ДНК.
Ученые во время раскопок нашли пережеванный кусок дегтя с сохранившимся геномом женщины, микробами и остатками пищи. По ДНК удалось выяснить, что жители Северной Европы в эпоху неолита имели смуглую кожу и голубые глаза. У Лолы была непереносимость лактозы и вирус Эпштейн-Барра.
Исследователи узнали, что перед смертью женщина ела утку и лесные орехи. Подобный набор продуктов указывает на то, что люди каменного века не практиковали разведение скота и сельское хозяйство.
Ранее ученые рассказали, что нашли останки доисторической саламандры, относящейся к гигантским сородичам.
Ученые во время раскопок нашли пережеванный кусок дегтя с сохранившимся геномом женщины, микробами и остатками пищи. По ДНК удалось выяснить, что жители Северной Европы в эпоху неолита имели смуглую кожу и голубые глаза. У Лолы была непереносимость лактозы и вирус Эпштейн-Барра.
Исследователи узнали, что перед смертью женщина ела утку и лесные орехи. Подобный набор продуктов указывает на то, что люди каменного века не практиковали разведение скота и сельское хозяйство.
Ранее ученые рассказали, что нашли останки доисторической саламандры, относящейся к гигантским сородичам.
Наука
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:30