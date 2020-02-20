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Ученые показали на фото внешний вид девушки каменного века

Ученые показали фото девушки, жившей 5700 лет назад, то есть в каменном веке. Воссоздание внешности Лолы, как назвали ее эксперты, стало возможным благодаря полной реконструкции ДНК.

Ученые во время раскопок нашли пережеванный кусок дегтя с сохранившимся геномом женщины, микробами и остатками пищи. По ДНК удалось выяснить, что жители Северной Европы в эпоху неолита имели смуглую кожу и голубые глаза. У Лолы была непереносимость лактозы и вирус Эпштейн-Барра.

Исследователи узнали, что перед смертью женщина ела утку и лесные орехи. Подобный набор продуктов указывает на то, что люди каменного века не практиковали разведение скота и сельское хозяйство.

Ранее ученые рассказали, что нашли останки доисторической саламандры, относящейся к гигантским сородичам.

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Наука
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:30

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