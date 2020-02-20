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Врачи назвали продукты, помогающие замедлить старение организма человека после 50 лет

Врачи составили список продуктов, замедляющих процессы старения в организме человека. Их рекомендуется употреблять после 50 лет.
Врачи назвали продукты, помогающие замедлить старение организма человека после 50 лет

Авокадо имеет 20 витаминов и минералов. При его регулярном употреблении в организм поступают мононенасыщенные жиры, которые приносят пользу для сердечно-сосудистой системы и помогают поддерживать артериальное давление в пределах нормы. Свекла содержит целый комплекс антиоксидантов, а также фолиевую кислоту, калий, клетчатку, кальций, железо и марганец, которые снижают риск возникновения рака. Овес ценится за растворимую клетчатку, которая борется с «плохим» холестерином, выводя его из организма.

Яблоки снижают вероятность развития диабета и регулируют сахар в крови, а входящий в их состав кверцетин понижает уровень артериального давления. Темный шоколад полезен для мозгового кровообращения. Помимо этого, он защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Этот продукт богат калием, фосфором, железом, магнием, цинком, медью, марганцем и селеном.

Ранее медики рассказали[center][/center] о продуктах, снижающих процент жира в организме.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 12:48

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