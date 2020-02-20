Иранского робота Сурена-3 научили бурить стены и делать селфи





Более десяти лет назад исследователи из Тегеранского университета представили прототип гуманоидного робота. Вскоре после этого была объявлена улучшенная модель, способная ходить - Surena II, за которой последовала более способная Surena III в 2015 году. Теперь иранские робототехники представили Surena IV. Новый робот - значительное улучшение по сравнению с предыдущими конструкциями. Новый видеоролик показывает, что робот способен подражать позе человека, брать бутылку с водой и даже писать свое имя на доске. Машина также смогла сделать селфи со своими создателями.Команда из более чем 50 робототехников разработала Surena IV в Центре новейших систем и технологий. Кроме продемонстрированных способностей, андроид может отслеживать объекты с феноменальной точностью, а его новые руки отличаются повышенной ловкостью. Усовершенствования позволяют манипулировать самыми разными объектами, которые также включают сложные электроинструменты, вроде дрели. По словам ученых, дизайн иранского робота должен представлять собой символ “технологического прогресса в направлении мира и человечества”, поэтому его оснастили лишь "намеком на лицо", которое дополнили четко видимым сенсором.