АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

В коже ученые обнаружили межклеточное взаимодействие, характерное для нейронных связей в мозге

Группа ученых из университета Рокфеллера в США выявила в определенных клетках кожи тип взаимодействия, наблюдаемый в головном мозге между нейронами. Изучено было и взаимодействие кожных клеток разных видов между собой.

Исследования показали, что кератиноциты, входящие в состав эпидермального слоя кожи и защищающие ее от агрессивных факторов внешней среды, управляют деятельностью меланоцитов, производящих меланин, который поглощает ультрафиолет. Было установлено, что оба типа клеток имеют тесную связь, которая похожа на нейронную, за счет обвивания одних другими. В результате такого взаимодействия выделяются эндотелин и ацетилхолин, являющиеся сигналами для переходных процессов при участии кальция в дендритных структурах меланоцитов. Этот вид сообщения между клетками ранее считался отличительным признаком ЦНС.

Дендритные структуры – явление не редкое для нейронов, но до сих пор оставалось неясным, могут ли меланоциты применять их для получения сигналов от других клеток. На данный момент ученые планируют исследовать остальные ткани человеческого тела на наличие подобных взаимодействий.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 11:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Уборка" луж трактором в Саранске вызвала насмешки со стороны пользователей…
Экс-участница «Дом-2» Юля Романова: «Еворовский отправляет мне сердечки и…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина жестко ответила подписчикам про «мужа, сидящего на ее…
Автоэксперты сообщили, как избежать запотевания стекол с помощью "народных"…
Ученые обнародовали первые данные о падении планетезималя в…
"Ну, за Гариком не угнаться уже": Максим Галкин похвастался, как его сын научился кататься на…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко разбил лицо Сергею…
Врач назвал способ распознать сердечный приступ за месяц до его…
"Чувствуется порода сердцееда" : Сын Игоря Верника Григорий порадовал своих поклонников новым…
Алена Шишкова необычно прокомментировала скандал с…
Врачи назвали продукты, помогающие замедлить старение организма человека после 50…
В Риме собака спасла россиянку от пытавшегося ее убить…
«Алёна сказала Да!»: Редактор «Дом-2» раскрыла скорую свадьбу звезды проекта Алёны…
"Ты такая умница": Андрей Разин поздравил экс-солистку группы "Мираж" Наталью Гулькину с днем…
Ученые нашли у побережья Майорки 200 древнеримских амфор для религиозных…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей покупает квартиру для…
Актер из «Гладиатора» 77-летний Джон Шрэпнел умер от…
Опубликованы первые изображения салона нового Chery Exeed TXL для…
Концертный директор Катерина Дорош о Юлии Волковой: "У нее проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет…
Ученые нашли останки доисторической саламандры в Красноярском…
Путин о выборе главы правительства: «Увидел в Мишустине добивающегося цели…
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал…
«Инопланетяне украли меня!»: Бывшая ведущая "Дома-2" Алена Водонаева сравнила себя с Катей…
В коже ученые обнаружили межклеточное взаимодействие, характерное для нейронных связей в…
Успешна, но не во всем: Рестораны ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой…
Дочь Елены Бирюковой Александра Литвина выходит…
Звезды «Дом-2» Ольга и Алена Рапунцель согласны отправить свою маму с проекта…
Медики озвучили 5 правил завтрака, помогающих сохранить фигуру…
Просмотреть все новости