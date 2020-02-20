В коже ученые обнаружили межклеточное взаимодействие, характерное для нейронных связей в мозге





Исследования показали, что кератиноциты, входящие в состав эпидермального слоя кожи и защищающие ее от агрессивных факторов внешней среды, управляют деятельностью меланоцитов, производящих меланин, который поглощает ультрафиолет. Было установлено, что оба типа клеток имеют тесную связь, которая похожа на нейронную, за счет обвивания одних другими. В результате такого взаимодействия выделяются эндотелин и ацетилхолин, являющиеся сигналами для переходных процессов при участии кальция в дендритных структурах меланоцитов. Этот вид сообщения между клетками ранее считался отличительным признаком ЦНС.Дендритные структуры – явление не редкое для нейронов, но до сих пор оставалось неясным, могут ли меланоциты применять их для получения сигналов от других клеток. На данный момент ученые планируют исследовать остальные ткани человеческого тела на наличие подобных взаимодействий.