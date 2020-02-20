Дочь Елены Бирюковой Александра Литвина выходит замуж





Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, и в 2019 году пара оформила свои отношения официально. Недавно актриса рассказала журналистам, что ее дочь Александра Литвина тоже собирается выйти замуж. Знаменитость сообщила, что ее наследница 3 года встречалась с Олегом Беляевым. На днях молодой человек сделал предложение и подарил избраннице необычное кольцо в виде загнутого гвоздя. Елена Бирюкова уточнила, что ее дочь ответила на предложение возлюбленного положительно.Актриса беспокоит за свою наследницу, поскольку не доверяет будущему зятю Олегу Беляеву и считает, что он может быть связан с криминалом. Также Елене Бирюковой не нравится чрезмерная импульсивность этого молодого человека.