АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Дочь Елены Бирюковой Александра Литвина выходит замуж

Спустя 3 года отношений дочери Елены Бирюковой возлюбленный сделал предложение руки и сердца. В одном из интервью актриса рассказала, что Олег Беляев подарил своей возлюбленной Александре Литвиной помолвочное кольцо в оригинальной оправе.
Дочь Елены Бирюковой Александра Литвина выходит замуж

Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с Ильей Хорошиловым, и в 2019 году пара оформила свои отношения официально. Недавно актриса рассказала журналистам, что ее дочь Александра Литвина тоже собирается выйти замуж. Знаменитость сообщила, что ее наследница 3 года встречалась с Олегом Беляевым. На днях молодой человек сделал предложение и подарил избраннице необычное кольцо в виде загнутого гвоздя. Елена Бирюкова уточнила, что ее дочь ответила на предложение возлюбленного положительно.

Актриса беспокоит за свою наследницу, поскольку не доверяет будущему зятю Олегу Беляеву и считает, что он может быть связан с криминалом. Также Елене Бирюковой не нравится чрезмерная импульсивность этого молодого человека.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Фадеев заступился за признавшуюся в покупке голосов…
Звезда «Дома-2» Май Абрикосов не видит смысла в замене Шепелева на Еремеева в шоу «На самом…
Иранского робота Сурена-3 научили бурить стены и делать…
Яна Рудковская резко высказалась о прибавляющих ей возраст журналистах: «Прыщавы и угристы не только лица, но и…
Бета-версия ОС Android 11 от Google стала доступной для…
Росздравнадзор о проверке «Кагоцела»: «Воздействие на репродуктивную систему не…
Наташа Королева гордится работающим курьером сыном…
В Челябинске два человека получили сильные ожоги при взрыве в…
Ученые признали столетние каски Адриана лучшей защитой от…
Сын Никаса Сафронова намерен провести акцию в защиту полных…
Ведущему «Дом-2» Антону Беккужеву стоит задуматься о смене сферы…
Леонид Якубович прокомментировал слова сенатора Валерия Рязанского о размере…
«Дом-2»: Мама Алёны Савкиной еле её отыскала и уложила…
Журналист Сергей Косторный: "Ванга призывала остерегаться «дня пяти…
Эксперты рассказали о преимуществах Redmi K30 Pro 5G перед Xiaomi Mi…
Мейталь Доэн о разрыве с Аль Пачино: «Не могла терпеть его скупость и…
Учёные выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта видят яркие и красочные…
Политолог Родионов: «Зеленский не сможет продержаться до конца президентского…
Роман Капаклы и Марина Африкантова заканчивают ремонт в выигранной…
Не «серая мышь»: Как на самом деле выглядит бывшая жена звезды «Дом-2» Жени…
Витас не побоялся приехать к фанатам в Китай, несмотря на эпидемию…
Пользователи Windows 7 пострадали от масштабной атаки…
Звезда «Дом-2» Маргарита Овсянникова прикрыла голые бедра прозрачной…
Ученые выяснили, почему зубная эмаль окрашивается под воздействием…
Эксперты назвали основные причины переработок людей в…
Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере…
Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению…
Павел Прилучный показал отрывок из фильма "Девятаев", ради которого решил сбросить 39…
Просмотреть все новости