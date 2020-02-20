Наташа Королева гордится работающим курьером сыном Архипом

«Архип встречался с Марией Слугиной из проекта «Дом-2». Их роман был красивым, но скоротечным, так как они совершенно разные. Я знала, что избранница сына намного старше, но не вмешивалась, надеясь на его благоразумие. В любом случае он получил определенный опыт. Сын пошел учиться, чтобы иметь запасной аэродром, но на самом деле он хочет достичь успеха в шоу-бизнесе», - рассказала Королева.



Королева рассказала, что Архип учится на отделении востоковедения во ВШЭ. Он выбрал сложную тематику из-за того, что с 10 лет увлекается японским. К 18-ти годам он в совершенстве овладел языком. Сын Глушко успевает учиться и работать. Прошлым летом его взяли учеником шеф-повара в один из ресторанов. Юноша также зарегистрировался на специальном сайте и в свободное время развозит посылки. Для певицы важно, что у Архипа есть желание трудиться и зарабатывать, а не сидеть у родителей на шее.