Павел Прилучный показал отрывок из фильма "Девятаев", ради которого решил сбросить 39 килограммов

В кинокартине Павел Прилучный исполнит роль арестанта концлагеря. Стоит отметить, что к съемкам приступили в начале февраля, и они проходят на съемочной площадке в Санкт-Петербурге. В качестве режиссера фильма выступил Тимур Бекмамбетов, который известен своей работой в фильмах «Ёлки», «Ночной дозор» и других. Актёр признался своим поклонникам, что уже сбросил 20 килограммов. Согласно утверждениям артиста, ему это даётся нелегко, поскольку сниматься приходится в зимнее время и он постоянно хочет перекусить, чтобы согреться.Однако актёр отмечает, что ему необходимо похудеть, так как его герой – советский летчик, был измождён на момент своего побега из концлагеря немцев. Подписчики Прилучного очень волнуются за его состояние здоровья, поскольку подобный слишком резкий сброс веса для артиста, у которого рост приблизительно 180 сантиметров, может быть чрезвычайно опасным. Поэтому его поклонники, среди которых есть и медики, посоветовали актёру обратить внимание на самочувствие, не впадать в крайности со строгими диетами и систематически проходить полное обследование организма.