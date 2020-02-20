Выяснилось, кто заменит Марину Африкантову и Романа Капаклы на проекте "Дом-2".





Сначала организаторы планировали закрыть шоу, однако затем пришли к выводу, что все проблемы в скучных участниках. Поэтому можно оживить проект, полностью сменив составНо, ходят слухи, что даже это еще не конец. Перестали быть тайной следующие два участника, которых вскоре отправят за ворота. Готовятся к выходу Марина Африкантова и Роман Капаклы. Хотя какое-то время звездной паре, раз у супругов и организаторов такие замечательные отношения, наверняка оставят возможность заработать ещё какие-то деньги, они делают ремонт квартиры.Этой, без сомнения популярной паре, уже нашли подходящую замену. На освободившуюся вакансию в шоу «Спаси свою любовь» приглашали Александру Артемову и Евгения Кузина, также звали Мая Абрикосова его новую девушку. И теперь поклонники шоу смогут наблюдать как строятся отношения Екатерины Богдановой и Николая Должанского.