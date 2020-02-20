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Выяснилось, кто заменит Марину Африкантову и Романа Капаклы на проекте "Дом-2".

На шоу «Спаси свою любовь» все реже и реже становятся ряды участников. Как помнят зрители, совсем недавно из числа участников шоу выбыли Андрей Шабарин и Розалия Райсон. Кроме этого, судя по просочившиеся комментариям, организаторы уже решили распрощаться с Алексеем Купиным и Маей Донцовой.

Выяснилось, кто заменит Марину Африкантову и Романа Капаклы на проекте "Дом-2".

Сначала организаторы планировали закрыть шоу, однако затем пришли к выводу, что все проблемы в скучных участниках. Поэтому можно оживить проект, полностью сменив состав

Но, ходят слухи, что даже это еще не конец. Перестали быть тайной следующие два участника, которых вскоре отправят за ворота. Готовятся к выходу Марина Африкантова и Роман Капаклы. Хотя какое-то время звездной паре, раз у супругов и организаторов такие замечательные отношения, наверняка оставят возможность заработать ещё какие-то деньги, они делают ремонт квартиры.


Этой, без сомнения популярной паре, уже нашли подходящую замену. На освободившуюся вакансию в шоу «Спаси свою любовь» приглашали Александру Артемову и Евгения Кузина, также звали Мая Абрикосова его новую девушку. И теперь поклонники шоу смогут наблюдать как строятся отношения Екатерины Богдановой и Николая Должанского.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:05

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