АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Умерла актриса из сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет Дюбуа

Джанет Дюбуа, которая снималась в "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед", ушла из жизни в возрасте 74 лет у себя дома в Калифорнии. Актриса умерла внезапно во время сна.
Умерла актриса из сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет Дюбуа

Джанет Дюбуа скончалась неожиданно для родственников, ведь она не предъявляла жалоб на плохое самочувствие, а за полмесяца до кончины даже встретилась с фанатами. О смерти звезды рассказала одна из ее дочерей Кеша Гупта-Филдс. Причина ухода из жизни не называется.

Дюбуа стала известна после выхода в широкий прокат сериала "Добрые времена" в период с 1974 по 1979 годы. Также она принимала участие в съемках таких картин, как "Скорая помощь", "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед". Карьера актрисы пришлась на 1951-2016 годы. Она снялась в 78 лентах, последней из которых была комедия "She’s got a plan".

Мало кто знает, но Джанет Дюбуа является и автором песен. Трек "Movin' On Up" она написала после разговора с матерью о стремлении ее семьи подняться в жизни.

"Слова в композиции являются обещанием своей матери Лилиан Дюбуа, что когда она получит определенный уровень популярности, ее мечтой будет, чтобы мама поселилась в роскошной квартире", − рассказала Кеша Гупта-Филдс.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Умерла актриса из сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет…
Ростех создал устройство для онлайн отслеживания наполнения мусорных…
«Супермен» из сериала «Секс в большом городе» Крис Нот стал отцом во второй…
В мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" изменили дизайн…
Оксана Самойлова в деталях рассказала, как прошли роды в…
Эксперты рассказали об эфирных маслах, усиливающих…
Участниками European Film Market в Берлине станут 17 столичных…
Саша Зверева приглашает на свадьбу всех…
VR-квесты от компании Ubisoft начали работать в…
Регина Тодоренко похвасталась «шоколадным» загаром на пляже…
Будущие флагманы Huawei P40 и P40 Pro оснастят поддержкой…
Витас предупредил фанатов об опасности…
Эксперты рассказали, как снизить выплаты по ипотеке на сотни тысяч…
Кристина Орбакайте покаталась на снегоходах с мужем и…
Крупные авиакомпании нашли способ обеспечить в самолете бесперебойный…
Светлана Лобода рассказала о своем…
Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного…
Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови…
Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в…
Медик назвал пять продуктов для здоровых…
Футболист Павел Погребняк не оценил новую стрижку…
Новую модель BMW M4 с 500-сильным мотором выпустят в 2020…
Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг…
Доходы бюджета России вырастут на 405,8 млрд…
Анита Цой в новом имидже выступила на концерте «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском…
Социологи сообщили, что самые успешные личности рождаются в…
Новый Lexus RX оснастили пакетом доработок в японском…
Дмитрий Иванов начал понимать Цекало после развода с Лолитой…
Просмотреть все новости