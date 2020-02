Умерла актриса из сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет Дюбуа

Джанет Дюбуа скончалась неожиданно для родственников, ведь она не предъявляла жалоб на плохое самочувствие, а за полмесяца до кончины даже встретилась с фанатами. О смерти звезды рассказала одна из ее дочерей Кеша Гупта-Филдс. Причина ухода из жизни не называется.Дюбуа стала известна после выхода в широкий прокат сериала "Добрые времена" в период с 1974 по 1979 годы. Также она принимала участие в съемках таких картин, как "Скорая помощь", "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед". Карьера актрисы пришлась на 1951-2016 годы. Она снялась в 78 лентах, последней из которых была комедия "She’s got a plan".Мало кто знает, но Джанет Дюбуа является и автором песен. Трек "Movin' On Up" она написала после разговора с матерью о стремлении ее семьи подняться в жизни."Слова в композиции являются обещанием своей матери Лилиан Дюбуа, что когда она получит определенный уровень популярности, ее мечтой будет, чтобы мама поселилась в роскошной квартире", − рассказала Кеша Гупта-Филдс.