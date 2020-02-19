В России социальные пенсии в апреле проиндексируют на 6,1%
В России проиндексируют социальные пенсии. Повышенные пособия около 3,2 млн человек начнут получат с 1 апреля. Сведения предоставил возглавляющий Минтруда Антон Котяков.
Министерство разработало проект постановления об индексации, размер которой определен с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров. Бюджетные затраты оценены в 21,7 млрд рублей.
С 1 апреля увеличенные пенсии начнут получать также жители блокадного Ленинграда, участники ВОВ, военные, служившие по призыву, лица, пострадавшие от техногенных катастроф или радиации.
Ранее сообщалось, что россияне хотят получать корпоративную пенсию.
Министерство разработало проект постановления об индексации, размер которой определен с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров. Бюджетные затраты оценены в 21,7 млрд рублей.
С 1 апреля увеличенные пенсии начнут получать также жители блокадного Ленинграда, участники ВОВ, военные, служившие по призыву, лица, пострадавшие от техногенных катастроф или радиации.
Ранее сообщалось, что россияне хотят получать корпоративную пенсию.
Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:54