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Организаторы знаменитого ралии "Шелковый путь" могут изменить маршрут из-за вспышки коронавируса

Организаторы ралли-марафона «Шелковый путь» могут пересмотреть маршрут соревнований при малейшей угрозе для здоровья участвующих из-за вспышки инфекции, вызванной коронавирусом. Трасса проходит через Россию, Казахстан и Китай, а сама гонка состоится 3-16 июля.
Организаторы знаменитого ралии "Шелковый путь" могут изменить маршрут из-за вспышки коронавируса

Сообщается, что заезд первый раз станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам и во второй раз будет этапом чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по кросс-кантри. По словам руководителя соревнований Владимира Чагина, он надеется на скорейшее улучшение обстановки в стране. Также оргкомитет выразил готовность предоставлять всяческую помощь всем партнерам из Китая. Финальное решение о маршруте «Шелкового пути» будет озвучено в скором времени.

Соревнование пройдет в 12 этапов длиной около 8 тыс. км. Оно начнется с торжественного открытия на Красной площади в российской столице, а финишируют участники в городе Урумчи на территории КНР. "Шелковый путь" проводится на регулярной основе с 2009 года. Исключением стали 2014 и 2015 годы. В прошлом году маршрут пролегал через территорию России, Китая и Монголии. Победителем стал экипаж соотечественника Антона Шибалова в зачете грузовиков, команда катарца Нассера Аль-Аттия в зачете внедорожников и группа британца Сэма Сандерленда в мотоциклетном зачете.

Коронавирус – это новое заболевание, которому присвоено официальное название COVID-2019. Оно возникло в КНР в городе Ухань, о чем власти Поднебесной объявили в канун Нового года. ВОЗ официально объявила о чрезвычайной ситуации мирового масштаба в связи с ранее неизвестной инфекцией. За пределами Китайской Республики заболевание выявлено на территории 25 государств, в том числе и в России. По последним данным, число заболевших в Китае составляет 74,1 тыс. чел. Из них выздоровели 14,3 тыс., а погибли более 2 тыс. человек.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 16:52

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