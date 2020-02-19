После участия в шоу "Последний герой. Зрители против звезд" Евгений Папунаишвили чувствует опустошение

Евгений Папунаишвили опубликовал черно-белую фотографию. В комментарии знаменитость написал, что в его жизни ещё ни разу не было такого состояния, как сейчас. Хореограф признался, что чувствует опустошение и с ним приходит какая-то невероятная переоценка ценностей. Вспоминая прошлое, Евгений Папунаишвили понимает, какое количество ошибок он совершил и сколько мог бы сделать прекрасного для родных людей. Долгая жизнь на острове в шоу "Последний герой. Зрители против звезд" без внешнего мира, любимых рядом, телефона и только со своими мыслями, перевернула его сознание. Теперь к хореографу пришло понимание того, что по-настоящему важно для его супруги Салимы Бижабер и дочери Софии.В конце Евгений Папунаишвили отметил: "К сожалению, многое я понял поздно. Но лучше поздно, чем никогда". Подписчики поддержали хореографа и написали, что такие слова мог сказать только мудрый человек.