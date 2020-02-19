Японский врач назвал «ужасной» ситуацию на судне Diamond Princess

«Я работаю с инфекциями больше 20 лет, но то, что мне пришлось пережить на лайнере – ужасно. Я ездил в КНР во время эпидемии SARS, помогал в Африке, когда люди умирали от лихорадки Эбола. Я осознаю риски, но страх ощутил впервые», - рассказал врач.





После выполненной работы инфекциониста попросили сойти на берег. Кэнтаро поместили в изолированное от других людей помещение, в котором он продолжает изучать вирус.На Diamond Princess изначально проведена неправильная работа. Медики должны были выделить «зеленую» зону для свободного перемещения без средств индивидуальной защиты, а «красную» для ношения костюмов и масок. На лайнере все зоны смешали, поэтому люди не знали, где они в безопасности. В результате хаотичного перемещения вирус быстро распространился.