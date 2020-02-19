«Как две капли воды»: Елена Малышева показала свою маму

Елена Малышева в описании под видеороликом поделилась, что приехала в гости к маме. Телеведущая призналась, что чем больше смотрит на нее, тем больше думает об их сходстве, чего не замечала ранее. По словам известного врача-терапевта, когда она перелистывает мамины фотоснимки, особенно в паспорте, то ей кажется, что на них изображена она сама. В последнее время все близкие также начали говорить ей о сходстве с родительницей. Мать Елены Малышевой на вопрос дочери, считает ли она их похожими, ответила однозначно, что да. Женщины также отметили единство своих приоритетов в жизни. Самое главное для обоих – это семья.Пользователи откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Менее чем за сутки после публикации видеоролик собрал более 300 тысяч просмотров. Поклонники отметили большое сходство матери и дочки. «Очень похожи», «Как две капли воды», - умилялись фолловеры. Пользователи искренне порадовались за Елену Малышеву, ведь у нее жива мама, которой пожелали здоровья.