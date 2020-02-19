Александр Олешко рассказал о предложении журналистов разоблачить Ширвиндта

«Я ответил на «заманчивое» предложение отказом и пригласил журналистов к нам в театр. Пусть придут и снимут сюжет сами, а я не собираюсь ходить по гримеркам и показывать, чем занимается Ширвиндт. Покупайте билеты и милости просим! Убедитесь сами, что наш худрук находится в прекрасной творческой и физической форме», - написал Олешко.



Пресса заинтересовалась Ширвиндтом после его объявления о намерении оставить пост худрука, который он занимает 20 лет. Пока он исполняет свои обязанности и подумывает об отставке, журналисты пытаются понять, кто возглавит театр.