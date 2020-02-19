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Юморист Ефим Шифрин назвал современных комиков «непрофессиональными»

Российский юморист и телеведущий Ефим Шифрин в своем интервью журналистам сообщил, что считает современных комиков «непрофессиональными» и «незрелыми». Однако он дополнил, что в молодости был таким же.
Юморист Ефим Шифрин назвал современных комиков «непрофессиональными»

Создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра» и выдающийся юморист посвятил свою жизнь творческой деятельности. В репертуаре Ефима Шифрина сотни ролей в спектаклях, миниатюрах и фильмах. В конце прошлого века артист активно взялся за эпистолярный жанр и издал четыре книги. Журналисты и коллеги всегда интересовались личной жизнью юмориста, который поглощен исключительно работой. Но лишь недавно стало известно, что в юные годы он был женат на телеведущей Ангелине Вовк, однако после скорого развода он не обзавёлся семьей до сих пор.

В недавнем интервью журналистам Ефим Шифрин заявил, что современные комики не имеют театрального образования, что очень заметно опытному взгляду. По его словам, в нынешней юмористической сфере артисты только пытаются «спародировать человека, но у них ничего не выходит». Юморист дополнил, что его молодые коллеги абсолютно «непрофессиональные», однако «в молодости» он «и сам был таким».

Напоследок Ефим Шифрин признался, что в начале творческого пути считал своих предшественников «нафталиновыми и пыльными», а сейчас, по всей видимости, сам относится к этой категории артистов.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:14

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