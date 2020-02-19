Юморист Ефим Шифрин назвал современных комиков «непрофессиональными»

Создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра» и выдающийся юморист посвятил свою жизнь творческой деятельности. В репертуаре Ефима Шифрина сотни ролей в спектаклях, миниатюрах и фильмах. В конце прошлого века артист активно взялся за эпистолярный жанр и издал четыре книги. Журналисты и коллеги всегда интересовались личной жизнью юмориста, который поглощен исключительно работой. Но лишь недавно стало известно, что в юные годы он был женат на телеведущей Ангелине Вовк, однако после скорого развода он не обзавёлся семьей до сих пор.В недавнем интервью журналистам Ефим Шифрин заявил, что современные комики не имеют театрального образования, что очень заметно опытному взгляду. По его словам, в нынешней юмористической сфере артисты только пытаются «спародировать человека, но у них ничего не выходит». Юморист дополнил, что его молодые коллеги абсолютно «непрофессиональные», однако «в молодости» он «и сам был таким».Напоследок Ефим Шифрин признался, что в начале творческого пути считал своих предшественников «нафталиновыми и пыльными», а сейчас, по всей видимости, сам относится к этой категории артистов.