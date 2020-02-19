"Пусть всегда рядом будет душевный покой": Марина Юдашкина поздравила Юрия Антонова с днем рождения
Марина Юдашкина поздравила Юрия Антонова с днем рождения. Также возлюбленная модельера Валентина Юдашкина в Instagram-аккаунте пожелала имениннику, чтобы рядом с ним всегда был душевный покой.
Марина Юдашкина опубликовала архивную фотографию, на которой она обнимает Юрия Антонова. В комментарии супруга известного модельера сообщила пользователям Сети, что сегодня свой день рождения отмечает знаменитый исполнитель и композитор. От всей своей семьи Марина Юдашкина пожелала имениннику всех благ, здоровья, и чтобы всегда рядом с ним был душевный покой, а жизнь наполняли только яркие события. В конце публикации возлюбленная Валентина Юдашкина написала: "Будь счастлив!"
Пользователи Сети тоже поздравили Народного артиста РФ с 75-летием и пожелали ему здоровья, успеха в жизни и творчестве и долгих лет жизни. Некоторые подписчики Марины Юдашкиной начали писать слава из знаменитых песен Юрия Антонова, таким образом высказывая свое уважение имениннику.
Марина Юдашкина опубликовала архивную фотографию, на которой она обнимает Юрия Антонова. В комментарии супруга известного модельера сообщила пользователям Сети, что сегодня свой день рождения отмечает знаменитый исполнитель и композитор. От всей своей семьи Марина Юдашкина пожелала имениннику всех благ, здоровья, и чтобы всегда рядом с ним был душевный покой, а жизнь наполняли только яркие события. В конце публикации возлюбленная Валентина Юдашкина написала: "Будь счастлив!"
Пользователи Сети тоже поздравили Народного артиста РФ с 75-летием и пожелали ему здоровья, успеха в жизни и творчестве и долгих лет жизни. Некоторые подписчики Марины Юдашкиной начали писать слава из знаменитых песен Юрия Антонова, таким образом высказывая свое уважение имениннику.