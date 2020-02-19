"Пусть всегда рядом будет душевный покой": Марина Юдашкина поздравила Юрия Антонова с днем рождения

Марина Юдашкина опубликовала архивную фотографию, на которой она обнимает Юрия Антонова. В комментарии супруга известного модельера сообщила пользователям Сети, что сегодня свой день рождения отмечает знаменитый исполнитель и композитор. От всей своей семьи Марина Юдашкина пожелала имениннику всех благ, здоровья, и чтобы всегда рядом с ним был душевный покой, а жизнь наполняли только яркие события. В конце публикации возлюбленная Валентина Юдашкина написала: "Будь счастлив!"Пользователи Сети тоже поздравили Народного артиста РФ с 75-летием и пожелали ему здоровья, успеха в жизни и творчестве и долгих лет жизни. Некоторые подписчики Марины Юдашкиной начали писать слава из знаменитых песен Юрия Антонова, таким образом высказывая свое уважение имениннику.