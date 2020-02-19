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"Умная" колонка от "Яндекс" поможет ребенку развивать речь

Детский тренажер для совершенствования речевых навыков, созданный при участии логопедов, появился в "умной" колонке "Яндекса". Теперь в игровой форме ребенок сможет оттачивать наиболее трудные согласные звуки.
"Умная" колонка от "Яндекс" поможет ребенку развивать речь

Программа для онлайн-тренировок речевого аппарата получила название "Легко сказать". На выбор детей предлагается несколько "учителей": герои мультфильма "Фиксики" и звукли, придуманные разработчиками устройства. Вместе они выполняют обучающие упражнения и поют дуэтом песни со звуками [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л], которые часто вызывают затруднение при изучении. Каждому из них посвящено пять заданий, рассчитанных на пяти-семилетний возраст. Логопеды составили требования к обучающим текстам, а поэты написали детские песни. Кроме этого, виртуальные друзья будут мотивировать малыша изучать иностранные языки и грамотно писать, развивать у него навыки публичных выступлений и знакомить с профессиями будущего.

Голосами звуклей говорят известные личности: Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук из Quest Pistols Show. Тренажер уже появился в "Яндекс.Станции", "Станции Мини" и других "умных колонках с "Алисой", а также в приложениях "Яндекс" и Навигатор.

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Технологии / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 13:40

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