"Умная" колонка от "Яндекс" поможет ребенку развивать речь





Программа для онлайн-тренировок речевого аппарата получила название "Легко сказать". На выбор детей предлагается несколько "учителей": герои мультфильма "Фиксики" и звукли, придуманные разработчиками устройства. Вместе они выполняют обучающие упражнения и поют дуэтом песни со звуками [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л], которые часто вызывают затруднение при изучении. Каждому из них посвящено пять заданий, рассчитанных на пяти-семилетний возраст. Логопеды составили требования к обучающим текстам, а поэты написали детские песни. Кроме этого, виртуальные друзья будут мотивировать малыша изучать иностранные языки и грамотно писать, развивать у него навыки публичных выступлений и знакомить с профессиями будущего.Голосами звуклей говорят известные личности: Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук из Quest Pistols Show. Тренажер уже появился в "Яндекс.Станции", "Станции Мини" и других "умных колонках с "Алисой", а также в приложениях "Яндекс" и Навигатор.