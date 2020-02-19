АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть долг

Экс-участница проекта «Дом-2» Яна Шевцова утверждает, что Юля Романова взяла у нее значительную сумму в долг и теперь пытается от нее скрываться. Девушки высказали в адрес друг друга много нелестных слов.

Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть долг

Как говорит бывшая участница телестройки Яна Шевцова, она только недавно стала мамой, но вместо того, чтобы заниматься малышом, ей приходится заниматься сбором старых долгов. Так, Юля Романова ранее ей позвонила и попросила занять некую сумму, потому что ей срочно необходимо было оплатить квартиру, в противном случае ее бы выселили.

Яна Шевцова пошла навстречу бывшей коллеге по «Дом-2» и помогла ей. Однако когда пришло время отдавать долг, то Юля Романова просто пропала с поля зрения и перестала отвечать на звонки.


В итоге Шевцова и вовсе заявила, что у нее есть некий компромат на Романову и если та не принесет в ближайшее время долг, то она прославит ее на весь интернет. Не осталась в стороне и Юля Романова, которая заверила, что если Яна Шевцова будет высказываться в ее адрес подобным образом, то ей придется отвечать за свое поведение в суде.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в…
Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в…
Эксперты назвали крадущие личные данные…
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть…
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
Филипп Киркоров о своем клипе на песню "Романы": "Вчера достигли отметки в 2 000 000…
Ученые: Wi-Fi может являться серьезной угрозой для здоровья…
Медики заявили о пользе картофельного…
Врачи предположили, что болезнь Анастасии Заворотнюк спровоцировал…
В Сеть попали кадры с полетом Ил-76 в сложных…
У звезды «Дом-2» Алёны Рапунцель обвисла недавно сделанная силиконовая…
В России могут запретить слушать музыку без наушников в…
Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена из-за…
Стали известны основные преимущества 5G-связи для…
"С большим юбилеем мой друг": Игорь Николаев поздравил Юрия Антонова с…
Станислав Садальский вспомнил, как подрался на похоронах Анатолия…
В Челябинской области экипажи Т-72 провели гонки на полигоне, отрабатывая…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал бледное после сведения татуировок…
Москва продолжает сокращать инвестиции в ценные бумаги…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко еще до эфира раскрыла детали нападения на…
Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с…
В молодости ныне погибшая возлюбленная Гогена Солнцева делала от него…
Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» попал на…
Более 400 самолетов Boeing 737 MAX пройдут проверку из-за ветоши в топливных…
Певица Валерия вошла в состав жюри нового телешоу…
Звезда «Дом-2» Влад Иванов сознался в интимной связи с экс-участницей…
"Роскачество": Бухгалтеры и финансисты чаще всего становятся жертвами…
Просмотреть все новости