Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть долг





Как говорит бывшая участница телестройки Яна Шевцова, она только недавно стала мамой, но вместо того, чтобы заниматься малышом, ей приходится заниматься сбором старых долгов. Так, Юля Романова ранее ей позвонила и попросила занять некую сумму, потому что ей срочно необходимо было оплатить квартиру, в противном случае ее бы выселили.Яна Шевцова пошла навстречу бывшей коллеге по «Дом-2» и помогла ей. Однако когда пришло время отдавать долг, то Юля Романова просто пропала с поля зрения и перестала отвечать на звонки.В итоге Шевцова и вовсе заявила, что у нее есть некий компромат на Романову и если та не принесет в ближайшее время долг, то она прославит ее на весь интернет. Не осталась в стороне и Юля Романова, которая заверила, что если Яна Шевцова будет высказываться в ее адрес подобным образом, то ей придется отвечать за свое поведение в суде.