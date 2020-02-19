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В молодости ныне погибшая возлюбленная Гогена Солнцева делала от него аборт

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что в молодости был влюблён в двух девушек сразу. Одна из девушек готовилась стать матерью ребёнка будущей звезды телешоу, но влюблённые не готовы были стать родителями и девушка прервала беременность. Солнцев говорит, что в юности не был бы хорошим отцом, поэтому не сожалеет о совместном решении.

В молодости ныне погибшая возлюбленная Гогена Солнцева делала от него аборт

Сейчас Солнцев, которому в этом году исполняется 40 лет, всё больше говорит о своем желании стать отцом. Со своей женой Екатериной Терешкович они смогли найти женщину, согласившийся стать донором матки. Терешкович давно мечтала сама стать матерью и теперь у неё появился шанс.

В студенческие годы Гоген был влюблён в двух девушек сразу. Девушки, Галина и Виктория, знали друг от друге и постоянно ссорились. Одна из девушек даже готовилась стать матерью для ребёнка от Гогена, но этому не суждено было сбыться.


Ей пришлось сделать аборт, но, как сейчас считает телезвезда, аборты - это однозначный грех.

Шекспировская история с девушками в результате окончилась печально. Одна из девушек Галина была убита битцевским маньяком, вторая Виктория также погибла. Она была сбита автомобилем, но уголовное дело почему-то затихло.


Теперь шоумен считает, что готов стать отцом. Гоген полагает, что ему удастся не совершить ошибок в воспитании ребёнка, которые совершили его мама и папа.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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