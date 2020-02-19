Звезда «Дом-2» Влад Иванов сознался в интимной связи с экс-участницей проекта





Влад Иванов и Катя Скалон решили начать все с чистого листа. До этого момента у пары все получалось. Молодой человек даже говорил, что у него самые искренние и теплые чувства по отношению к Кате Скалон.Тем не менее, вся их идиллия может рухнуть из-за того, что были озвучены новые факты относительно того, что за близкие отношения были у Влада Иванова с одной из экс-участниц проекта. Так, выяснилось, что у Влада Иванова был интим с Аней Брянской, причем Таня Строкова подтвердила эту новость.Сама Скалон отреагировала на это неоднозначно. Она даже попыталась защитить молодого человека. Так, Катя заявила, что на тот момент Влад Иванов был абсолютно свободным мужчиной и мог делать все, что угодно. Однако в итоге Скалон все равно расплакалась и свои эмоции сдерживать у нее уже не вышло.Стоит отметить, что после первой неудачной попытки построить отношения Влад Иванов и Катя Скалон пробуют вновь быть вместе. К слову, молодой человек даже поздравил ее необычно с Днем Влюбленных.