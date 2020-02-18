В Сети обсуждают округлившийся живот Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава в своем Instagram-аккаунте выложила минутный backstage со съемки ролика. Некогда идеальная фигура звезды потерпела некоторые изменения: ее живот округлился так, как это обычно бывает во время беременности. Фанаты сразу заподозрили, что артистка ждет ребенка.Варнава в настоящее время состоит в отношениях с участником Comedy Woman Константином Мякиньковым, но больше о ее личной жизни почти ничего не известно, ведь актриса предпочитает не распространяться на эту тему. В многочисленных интервью отсутствие детей она то и дело оправдывает нехваткой времени, хотя одновременно с этим замечает, что очень хочет стать матерью. Информация о свадьбе пары в прессе также до сих пор не появилась.