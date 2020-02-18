Эксперты рассказали о вероятности заражения коронавирусом домашнего скота





Небольшой риск переноса заболевания на зверей все же есть, но реализовываться он будет несколько десятков, а, возможно, и сотен лет, поэтому шанс передачи инфекции домашнему скоту, который поедают жители Европы, мал. Источник болезни точно не ясен, но есть предположение, что им являются дикие животные, использующиеся в пищу в китайской народной кухне.Китайское правительство в канун Нового года объявило о возникновении неизвестной до этого болезни в городе Ухань. Исследователи сразу обнаружили возбудителя − новый коронавирус. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации мирового масштаба и присвоила заболеванию наименование − COVID-19. Количество инфицированных в Китае уже составляет 72,4 тыс. человек, погибших - 1,8 тыс. человек, а выздоровевших - 12,5 тыс. человек.У экспертов нет единого мнения о возникновении инфекции. Министерство науки и техники Китая предполагает, что это летучие мыши. Исследователи выяснили, что новая болезнь на 90% похожа на коронавирус, выявленный у этих млекопитающих. Сотрудники Южно-Китайского сельскохозяйственного университета винят во всем панголинов, геном коронавируса которых на 99% совпадает с последовательностью генов COVID-19.