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Эксперты рассказали о вероятности заражения коронавирусом домашнего скота

По заявлению начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ УДП РФ Георгия Сапронова, вероятность инфицирования коронавирусом скота, который используется в кулинарии не только в КНР, существует, но она сведена к минимуму. Это связано с той популяцией животных, обитающих на китайской земле.

Небольшой риск переноса заболевания на зверей все же есть, но реализовываться он будет несколько десятков, а, возможно, и сотен лет, поэтому шанс передачи инфекции домашнему скоту, который поедают жители Европы, мал. Источник болезни точно не ясен, но есть предположение, что им являются дикие животные, использующиеся в пищу в китайской народной кухне.

Китайское правительство в канун Нового года объявило о возникновении неизвестной до этого болезни в городе Ухань. Исследователи сразу обнаружили возбудителя − новый коронавирус. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации мирового масштаба и присвоила заболеванию наименование − COVID-19. Количество инфицированных в Китае уже составляет 72,4 тыс. человек, погибших - 1,8 тыс. человек, а выздоровевших - 12,5 тыс. человек.

У экспертов нет единого мнения о возникновении инфекции. Министерство науки и техники Китая предполагает, что это летучие мыши. Исследователи выяснили, что новая болезнь на 90% похожа на коронавирус, выявленный у этих млекопитающих. Сотрудники Южно-Китайского сельскохозяйственного университета винят во всем панголинов, геном коронавируса которых на 99% совпадает с последовательностью генов COVID-19.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:32

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